Вашингтон, 6 октября, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск выступил на митинге кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания. Трансляцию мероприятия, состоявшегося 5 октября, вели крупнейшие американские телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Сегодня нам выпала честь. К нам присоединится человек, который поможет построить прекрасное будущее. Замечательный человек, сделавший много для Северной Каролины, Джорджии, Алабамы, Флориды, Теннеси. Его зовут Илон Маск», — указал Трамп, представляя Маска перед тем, как тот вышел к трибуне.

В ходе своего выступления Маск подчеркнул, что считает предстоящие президентские выборы важнейшими в истории США. По его словам, победа кандидата от Демократической партии приведёт к запрету свободы слова и выбора.

«Трамп должен выиграть, чтобы сохранить конституцию, чтобы сохранить демократию… Призываю всех принять участие в выборах», — добавил предприниматель, обращаясь к публике.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп прибыл в Пенсильванию для выступления на очередном митинге в рамках его предвыборной кампании 5 октября. В июле в Батлере на него было совершено покушение, приведшее к гибели одного человека и ранению ещё двоих. Сообщалось, что Секретная служба США усилила меры безопасности и направила сотни своих агентов и сотрудников местных правоохранительных органов для охраны Трампа.