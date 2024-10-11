Москва, 11 октября, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В России предложили запретить принудительное взыскание средств с предприятий оборонного сектора, полученных из бюджета в виде субсидий на гособоронзаказ и хранящихся на специальных счетах Промсвязьбанка. Соответствующий законопроект разработало Министерство промышленности и торговли.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Это предложение было озвучено в ходе заседания комиссии по законодательной деятельности правительства и получило одобрение, сообщило РБК со ссылкой на документ. Законопроект призван уменьшить риски нарушения выполнения государственных оборонных контрактов из-за недостатка средств после их списания.

«Предусматривается возможность нераспространения отдельных положений законодательства в отношении средств субсидий, предоставленных организациям оборонно-промышленного комплекса (ОПК)», — говорится в описании законопроекта.

Источник издания сообщил, что документ убудет одобрен правительством и передан в Госдуму.

Юрист Анна Барабаш считает, что законопроект не затронет возможность возвращать средства государству, так как в этом случае получатель лишится важнейшего стимула исполнения обязательств перед заказчиком.

«Использовать средства на отдельных счетах для таких нужд возможно только в отсутствие прочих источников погашения задолженности перед сотрудниками», ― пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в мае отмечал, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением.

Глава Промсвязьбанка Пётр Фрадков 29 августа на встрече с российским лидером доложил, что банк очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа. Путин назвал ПСБ одним из крупнейших российских банков, который работает во всех субъектах страны, в том числе и на новых территориях.

19 сентября Путин завил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса работают чётко и ритмично, делают всё необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в спецоперации, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку.

По данным СКР, за восемь месяцев 2024 года возбуждено почти 500 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и исполнения гособоронзаказа. Наибольшее их количество расследуется в Москве и Московской области, Удмуртской Республике, Тульской и Самарской областях.