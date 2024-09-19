Санкт-Петербург, 19 сентября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса работают чётко и ритмично, заявил 19 сентября президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава государства поздравил сотрудников оборонных предприятий с Днём оружейника и отметил, что Россия всегда гордилась своей оборонкой, конструкторами, инженерами, рабочими.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Заседание Военно промышленной комиссии

«И в наши дни предприятия ОПК работают ритмично, чётко, делают всё необходимое, чтобы поставить в войска, участвующие в специальной военной операции, современное оружие, технику, боеприпасы и экипировку», — заявил Путин.

Россия кратно нарастила выпуск особо востребованных вооружений, улучшила и адаптировала их тактико-технические характеристики на основе опыта спецоперации, подчеркнул президент. Он также поблагодарил ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса за добросовестную работу, преданность своему делу и высокие показатели в работе.

В 2023 году российские предприятия поставили в ВС России порядка 140 тыс. беспилотников различных типов. В этом году в России планируется в 10 раз увеличить выпуск БПЛА. Путин отметил, что эффективность применения беспилотных систем различных типов подтвердилась в ходе СВО.

День оружейника в России ежегодно отмечается с 2012 года.

Как сообщало ИА Регнум, в профессиональный праздник работников оборонно-промышленного комплекса Путин посетил «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге. Предприятие производит дроны и комплексы радиоэлектронной борьбы.

Глава государства осмотрел образцы робототехнических комплексов. Он ознакомился с работой гусеничных платформ, дронов-камикадзе, разведывательных комплексов с беспилотником, президенту показали образец барражирующего боеприпаса.