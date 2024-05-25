Королёв, Московская область, 25 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 мая на совещании в подмосковном Королёве предложил руководителям предприятий оборонно-промышленного комплекса «сверить часы» и обсудить поставки в армию наиболее востребованных образцов вооружений.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением, отметил президент.

«Важно продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой. Это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) и системы контрбатарейной борьбы. Это различные виды связи для устойчивого и непрерывного управления и другая номенклатура», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891103" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, в ходе рабочей поездки в Королёв глава государства осмотрит ряд производств ОПК, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. Ожидается, что президенту представят изделия класса «воздух — поверхность», планирующие боеприпасы, а также ракеты «воздух — воздух» большой дальности.

15 мая на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса Путин отметил, что нельзя допускать перекосов в экономике и промышленности. Он подчеркнул, что планы по достижению целей развития страны не будут сокращать в связи проведением СВО на Украине и призвал быть готовыми к тому, чтобы предприятия ВПК могли в любое время нарастить выпуск товаров гражданского назначения в рамках диверсификации. Также глава государства отмечал, что экономику России не переводят на военные рельсы, несмотря на сложности, с которыми столкнулась страна.