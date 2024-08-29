Москва, 29 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Промсвязьбанк очень активно работает по сопровождению гособоронзаказа, заявил 29 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой ПСБ Петром Фрадковым.

РИА Новости / POOL

Глава государства назвал ПСБ одним из крупнейших российских банков, который работает во всех субъектах страны, в том числе и на новых территориях.

«Хотел бы услышать сегодня, как вы оцениваете работу этого нашего крупнейшего финансового учреждения, тем более что банк, наверное, является ведущим по обеспечению и сопровождению гособороназказа, работает очень активно в оборонке. Собственно говоря, мы для этого его и создавали», — сказал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин отмечал, что большинство предприятий ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Он призвал продолжать наращивать ритмичное обеспечение Вооружённых сил современным высокотехнологичным оружием и техникой, это беспилотные авиационные и наземные комплексы, высокоточные средства поражения, средства РЭБ, системы контрбатарейной борьбы, различные виды связи.