Москва, 10 октября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности вопросы уголовно-исправительной системы РФ. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Илья Наймушин/РИА Новости

"Добрый день, уважаемые коллеги, у нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы России", - сказал Путин в открытой части совещания.

С докладами выступили глава Минюста Константин Чуйченко и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября Путин обсудил с членами Совбеза формирование системы международных расчётов.

30 сентября Путин включил в состав Совбеза помощника президента РФ Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова, руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову, а также начальника Главного управления специальных программ президента РФ Александра Линца.

Тем же указом глава государства исключил из состава Совбеза полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.