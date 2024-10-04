Москва, 4 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Михаил Метцель/ТАСС

Темой встречи стали меры по формированию системы международных расчётов.

«Мы с вами знаем, что в современных условиях это одна из серьёзных задач и это один из серьёзных вызовов для нас», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что работа по формированию системы движется нормально. Однако важно своевременно обсудить возможные сложности, создаваемые извне. Необходимо определить последовательность действий для их преодоления, подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, в июне председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо стимулировать интеграцию платёжных систем со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В контактах со странами ассоциации РФ старается способствовать развитию равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, добавил Медведев, указав, что речь идёт о защите инвестиций, содействии торговле с помощью упрощения различных процедур.

В том же месяце Путин заявил о разработке странами БРИКС независимой от Запада платёжной системы. Она не будет подвержена политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству, отметил глава государства.