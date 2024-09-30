Москва, 30 сентября, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс ряд изменений в состав Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещён 30 сентября на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости/Михаил Метцель

Глава государства включил в состав Совбеза помощника президента РФ Алексея Дюмина, первого зампредседателя правительства Дениса Мантурова,руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Веронику Скворцову, а также начальника Главного управления специальных программ президента РФ Александра Линца.

«Включить в состав в качестве членов Совета безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. <…> Линец А. Л. <…> Мантуров Д. В. <…> Скворцова В. И.», ― говорится в тексте документа.

Тем же указом глава государства исключил из состава Совбеза полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 11 июня включил главу Министерства обороны Андрея Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации.

Министром обороны Белоусова назначили 14 мая. Глава государства тогда отметил, что он является одним из лучших экономистов, способным координировать работу Минобороны с другими ведомствами и организовать работу ведомства с производителями оборонного сектора.

15 января российский лидер включил в состав Совбеза главу Российской академии наук Геннадия Красникова.