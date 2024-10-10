Москва, 10 октября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 200 военных на курском направлении. Об этом 10 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, в приграничных районах Курской области подразделения российской армии уничтожили три танка, боевую бронированную машину, а также миномёт, станцию радиоэлектронной борьбы и автомобиль украинской армии.

«Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен», ― говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 9 октября, с начала вторжения на территорию Курской области украинские войска потеряли свыше 21,3 тыс. бойцов, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров. За сутки потери ВСУ под Курском составили около 100 бойцов, в том числе до 20 бойцов из-за двух неудачных атак в направлении Любимовки и Плёхово.

В ходе наступательных действий подразделения российской группировки войск «Север» освободили деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, нанесли поражение формированиям ВСУ в окрестностях Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плёхово.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 10 октября сообщил об успехах российской армии на курском направлении за последние дни. По его словам, российские силы движутся вперёд более чем на десяти участках в Курской области, оттесняя противника.