Москва, 9 октября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Войска Вооружённых сил (ВС) России освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Об этом 9 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населённые пункты Новая Сорочина и Покровский», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские бойцы нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны.

По данным Минобороны на 9 октября, украинские войска потеряли свыше 21,3 тыс. бойцов с начала вторжения на территорию Курской области. За сутки потери ВСУ под Курском составили около 100 бойцов, в том числе до 20 бойцов из-за двух неудачных атак.

8 октября ИА Регнум передавало, что российские военные освободили посёлок Золотая Нива в Донецкой Народной Республике. Также подразделения ВС России нанесли поражение противнику у Доброволья, Великой Новосёлки, Новополя и Зелёного Поля в ДНР.

В этот же день стало известно о том, что российские войска, прорвав оборону ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, приступили к освобождению сёл Серебрянка и Григоровка.