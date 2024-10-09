Москва, 9 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли свыше 21,3 тыс. бойцов с начала вторжения на территорию Курской области, сообщает 9 октября Минобороны России в Telegram-канале.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

За минувшие сутки потери ВСУ под Курском составили около 100 бойцов, в том числе до 20 бойцов из-за двух неудачных атак в направлении Любимовки и Плёхово, добавили в ведомстве.

В ходе наступательных действий подразделения российской группировки войск «Север» освободили деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, нанесли поражение формированиям ВСУ в окрестностях Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плёхово.

Кроме того, авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника у населённых пунктов Бондаревка, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Леонидово, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Плёхово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров», — уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.