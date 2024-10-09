Курск, 10 октября, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что российская армия движется вперед более чем на десяти участках в Курской области.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

В видеосообщении в Telegram-канале Алаудинов заверил, что в последние дни «очень хорошо развивается успех». И тому доказательство, что на более чем на десяти участках курского приграничья бойцы ВС РФ уверенно продвигаются вперёд, оттесняя противника.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 9 октября подразделения противовоздушной обороны сбили в Курской области украинскую ракету.

Жительница села в Курской области рассказала о том, как украинские боевики запугивали местное население, утверждая, что польские наёмники не оставляют в живых никого.

В течение ночи на 9 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников, в том числе 24 — над территорией Брянской области и 13 — над акваторией Азовского моря.