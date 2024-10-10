Москва, 10 октября, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Тема квадроберов находится за пределами повестки дня в Кремле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 10 октября.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — ответил он на вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что квадробинг является деструктивным явлением, которое вызвано отсутствием необходимого ребёнку внимания. Захарова уточнила, что самым действенным способом борьбы с квадробингом будет проявление безграничной любви и повышенного внимания к своим детям.

Ранее Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой. Он также выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о явлении.

8 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы. Мирзоян ответил, что знает о существовании движения.

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.