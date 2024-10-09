Москва, 9 октября, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Квадробинг является деструктивным явлением, которое вызвано отсутствием необходимого ребёнку внимания, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

ИА Регнум

«Возможно, это проявление, которое связано с отсутствием необходимого ребёнку внимания. Может быть, таким образом он пытается просигнализировать родителям, близким, семье о том, что ему нужна их забота, любовь. Он в них нуждается, может быть, ему вовсе этого недостаёт», — сказала она.

Захарова провела параллель между феноменом квадробинга и русской старой сказкой про Алёнушку и Иванушку. Она предположила, что сказки про то, что «не пей из лужицы, в козленочка превратишься», обозначали эту проблему и в предыдущие годы тоже.

«Не хочу сейчас уходить в глубины всех специфических явлений, которые возникли на Западе, но мы уделяем теме повышенное внимание, потому что они все деструктивные, в том числе и это», — добавила представитель.

В конце своего выступления Захарова уточнила, что самым действенным способом борьбы с квадробингом будет проявление безграничной любви и повышенного внимания к своим детям.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой. Он также выразил надежду, что президенту Владимиру Путину неизвестно об этом.

8 октября МИД РФ Сергей Лавров поинтересовался у главы МИД Армении Арарата Мирзояна, есть ли у них в стране квадроберы. Мирзоян ответил, что знает о существовании движения.

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.

3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.