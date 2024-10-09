Москва, 9 октября, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Набирающее популярность среди молодёжи движение квадроберов — «полная ерунда». С таким комментарием выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Это ерунда полная», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства, заявила 5 октября первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по просвещению Яна Лантратова. По её мнению, квадроберы — «жертвы пропаганды». Отвечать за это должны не родители, а те, кто навязывает информацию, вызывающую интерес к квадробике.

Член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она напомнила, что движение образовалось в РФ в результате следования молодыми людьми популярным негативным трендам.

Квадроберы носят маски и костюмы, подражая повадкам животных. Представители движения рычат, лают, а также бегают на четвереньках. Иногда они ведут себя агрессивно и вызывающе.