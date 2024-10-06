Москва, 6 октября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду. Об этом 6 октября в беседе с ИА Регнум заявила депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова.

РИА Новости/Максим Богодвид

«Ребёнок с кошачьими ушами и хвостом не преступник, а жертва пропаганды. Не должны за это отвечать родители. Вина за рост популярности движения лежит на тех, кто навязывает в СМИ, соцсетях, кино, рекламе информацию, вызывающую интерес к квадробингу», — сказала политик.

Она отметила, что есть ряд сообществ поклонников субкультуры, которые не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Дети с подвижной психикой начинают буквально перенимать повадки животных, бросаясь на прохожих, питаясь кошачьим и собачьим кормом.

При этом Лантратова признала, что запретить квадробинг как движение невозможно. Но предусмотреть наказание для тех, кто популяризирует такое увлечение среди детей, необходимо. Будущий законопроект коснётся запрета пропаганды и других деструктивных течений.

Законопроект призван бороться с распространением идей, которые разрушают традиционные ценности и подрывают общественный порядок. Пока что он находится в стадии разработки, поэтому о конкретике говорить рано — это будет межфракционный проект, который готовится совместно с экспертами.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации России Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Поводом для обсуждений послужило видео от 1 октября из Омска, на котором мать выгуливает дочь-квадробера на поводке. При этом настоящий питомец семьи бегает вокруг без привязи. Днём ранее подросток-квадробер в вагоне екатеринбургского метро начал изображать кошку и напугал пассажиров.

Тем временем на российских маркетплейсах появился корм для квадроберов. В одном из объявлений предлагается сладкий корм в упаковке на 480 гр. В его составе содержатся сахар, какао, сухое молоко и кокосовое масло.