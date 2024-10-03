Москва, 3 октября, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Предложение ввести ответственность для родителей квадроберов является правильным, поскольку государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности. Об этом заявил член Совета Федерации (СФ) России Алексей Пушков.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал сенатор в своём Telegram-канале.

3 октября стало известно, что депутат Государственной думы Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка обращение с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность в виде уголовных и административных наказаний.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году в разных российских регионах зафиксировали несколько скандалов с участием квадроберов. В мае новосибирский новостной портал infopro54 написал, что дети не ограничились пробежкой по газонам на четырёх лапах и решили попробовать корм для животных. Выбор пал на пакетики с жидким питанием для кошек. Девочка выложила их содержимое на сидение лавочки, после чего, стоя на четвереньках, стала поедать с непродезинфицированной поверхности кошачью еду.

11 сентября член Совета Федерации Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. Она напомнила, что движение образовалось в России в результате следования молодыми людьми популярным негативным трендам.

30 сентября в метро Екатеринбурга подросток-квадробер напугал пассажиров, начав имитировать поведение кошки в одном из вагонов.