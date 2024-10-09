Москва, 9 октября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Вероятнее всего, президент России Владимир Путин не знает о квадроберах — молодёжном течении, популярность которого преувеличивать не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Надеюсь, что нет. Не нужно преувеличивать популярность», — сказал Песков в комментарии для «РИА Новости».

Квадробинг — субкультурное движение, которым начали увлекаться российские подростки. Квадроберы копируют поведение животных, например надевают их маски и бегают на четвереньках. Новое течение вызвало дискуссии в обществе и отклик со стороны политиков и парламентариев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября глава российского МИД Сергей Лавров обсудил квадроберов с армянским коллегой Араратом Мирзояном перед встречей лидеров России и Армении в Кремле. Мирзоян рассказал, что в его стране квадробинг тоже есть.

Парламентарии разрабатывают законопроект о запрете пропаганды квадроберства, заявила 5 октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По её словам, дети, увлёкшиеся квадробингом, стали жертвами такой пропаганды, поэтому необходимо предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.