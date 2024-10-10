Москва, 10 октября, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Разгул стихии в другой части света и его влияние на мероприятия НАТО не относятся к числу забот российского руководства, заявил 10 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в американском штате Флорида, на который обрушился мощнейший ураган «Милтон». Президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен из-за приближения урагана отменили своё участие в заседании так называемой «контактной группы по Украине» на американской военной базе «Рамштайн» в Германии, что привело к переносу встречи.

«Непогода на другом континенте — это не наша забота», — сказал Песков.

Он добавил, что оценивать отмену мероприятия Североатлантического альянса — не дело Кремля.

По последним данным Национальной метеорологической службы США, ураган «Милтон» находится менее чем в 16 км от восточного побережья, недалеко от мыса Канаверал, и движется со скоростью около 30 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, «Милтон» достиг побережья американского штата Флорида вечером 9 октября. Несмотря на некоторое ослабление, ураган остаётся чрезвычайно опасным, ему присвоили третью категорию по шкале ветров Саффира-Симпсона.

К утру 10 октября около 2,7 млн потребителей во Флориде остались без электричества. В штате идут поисково-спасательные работы. Сообщалось о двоих погибших в городе Форт-Пирс, а также о разрушении примерно 125 жилых домов. В Сети появляются кадры с разрушениями и затопленными улицами.