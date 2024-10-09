Москва, 9 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Тропический циклон «Милтон», движущийся на американский штат Флорида, может принести самые крупные разрушения в истории. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Madeleine Cook/Fema/Global Look Press

По его оценке, «Милтон» превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и даже «Катрину» 2005 года — самый разрушительный ураган в истории США.

«Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое», — сказал Вильфанд «РИА Новости».

Разрушения от столь сильного урагана будут мощнейшие, и избежать их нельзя. Можно минимизировать потери и постараться эвакуировать как можно больше жителей. Речь идёт о миллионах жизней, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, в штате Флорида согласно распоряжению президента США Джо Байдена объявлен режим чрезвычайной ситуации. Региону предоставят помощь на федеральном уровне. Ожидается, что «Милтон» достигнет полуострова Флорида 9 или 10 октября. На западном побережье, в том числе в заливе Тампа, прогнозируются разрушительные волны больше трех метров высотой.

Климатологи предположили, что «Милтон» может усилиться до шестой категории, ещё не существующей официально.