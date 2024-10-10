Флорида, США, 10 октября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Торнадо обрушились на американский штат Флорида на фоне урагана «Милтон». Разрушены больше 120 домов, есть жертвы и пострадавшие, сообщают 10 октября СМИ США со ссылкой на данные властей.

AP/TASS

Так, пять человек госпитализированы в округе Палм-Бич, где люди оказались под завалами и в перевёрнутых автомобилях. В округе Оцеола к утру находились в убежищах более 1400 человек, а свыше 10 тыс. абонентов остались без электричества, информирует The New York Times (NYT).

В центре Сент-Питерсберга из-за порывов ветра рухнул кран, на стадионе «Тропикана Филд», где базируется бейсбольная команда «Тампа-Бэй Рэйс», сорвало крышу.

Утром в штате начались поисково-спасательные работы после торнадо. Накануне вечером губернатор Рон Десантис заявил, что во Флориде выпустили по меньшей мере 116 предупреждений о торнадо, подтвердились 19 из них.

По словам исполнительного директора государственного отдела управления в чрезвычайных ситуациях Кевина Гатри, примерно 125 домов разрушены из-за торнадо, которые обрушились на штат до того, как ураган достиг побережья.

Шериф округа Сент-Люси Кит Пирсон сообщил о по меньшей мере двух погибших, информирует NBC.

По всему штату к 2 часам ночи без электричества остались около 2,7 млн потребителей, причём свыше 500 тыс. — только за два часа, следует из данных на сайте PowerOutage.

Отмечается, что Национальный центр ураганов (NНС) обновил статус «Милтона» до урагана 1-й категории с устойчивым ветром до 145 км/ч.

Как сообщало ИА Регнум, ураган «Милтон» достиг побережья Флориды вечером 9 октября. По оценкам специалистов, он может стать самым разрушительным в истории, так как по мощности превосходит ураган «Катрина», причинивший крупный ущерб США в 2005 году.

В NНС отмечали, что мощность урагана снизилась до 193 км/ч. Несмотря на ослабление, «Милтон» остаётся чрезвычайно опасным. Статус урагана достиг третьей категории по шкале ветров Саффира-Симпсона.