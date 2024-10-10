Варшава, 10 октября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Запад ведёт целенаправленную работу по разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей, отсюда и двойные стандарты, заявил российский епископ-евангелист Дмитрий Шатров на конференции ОБСЕ в Варшаве.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В этом году исполняется 10 лет принятия в Базеле декларации по антисемитизму, но из-за саботажа со стороны США и Евросоюза декларация по христианофобии до сих пор не принята. В том числе и поэтому продолжается целенаправленная политика западных стран по разрушению традиционных духовно-нравственных ценностей, идёт систематическая работа на разрушение основ морали и нравственности», — отметил епископ Российского объединённого Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ).

Он обратил внимание на западную политику двойных стандартов. По его мнению, в мире «закрывают глаза» на дискриминацию христиан.

«Израильские спортсмены могли участвовать в Олимпиаде, а российские нет. Одним спортсменам официально разрешено принимать мельдоний, других за это объявляют преступниками. Любая правда, сказанная в защиту России это называют пропагандой, тогда как фэйки и клевета с другой стороны называется распространением информации», — добавил Шатров.

Священник также раскритиковал нарушения прав национальных меньшинств на Украине. Он уточнил, что основной удар принимают на себя русские и русскоязычные граждане.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что западные страны охвачены маниакальной идеей отменить русскую культуру и традиции. Он рассказал, что турецкие бизнесмены, работающие с Россией, сталкиваются с угрозами, давлением и неприкрытым шантажом со стороны Запада.

Ранее на Украине развязали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. Власти запрещают деятельность церкви. Храмы УПЦ отбирают и передают раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Канонических священников привлекают к административной и уголовной ответственности. В ПЦУ пообещали проверять священников на «лояльность и патриотизм».

Русская православная церковь назвала подобные действия украинских властей повторением деяний хана Батыя. В РПЦ заявили, что при попустительстве властей безнаказанно уничтожается Украинская православная церковь, её духовное и материальное наследие. При этом верующих переводят в разряд людей, лишенных прав и голоса.