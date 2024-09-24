Анкара, 24 сентября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Турецкие бизнесмены, работающие с Россией, сталкиваются с угрозами, давлением и неприкрытым шантажом со стороны Запада. Об этом рассказал российский посол в Турции Алексей Ерхов.

МИД РФ/РИА Новости

Ранее источник в одном из госбанков страны сообщил «РИА Новости», что США с середины сентября жёстко контролируют банковские операции между Россией и Турцией. Банкам приходят письма угрожающего тона.

«Собственно, удивляться здесь нечему. Метод угроз, давления и неприкрытого шантажа уже давно прочно вошёл в арсенал наших западных коллег», — заявил агентству Ерхов.

Турецким бизнесменам, по словам дипломата, поступают телефонные звонки с угрозами из иностранных посольств. Представители дипмиссий «одной великой державы» предупреждают бизнесменов, что с их счетами в банках этой страны или с их проектами может что-нибудь случиться.

Более того, добавил Ерхов, представители национального казначейства этой самой страны проводят для турецких предпринимателей «тренинги», на которых знакомят с негативными последствиями сотрудничества с Россией.

Такой же прессинг, направленный на запугивание, действует и в банковской сфере, уточнил посол.

Как передавало ИА Регнум, в мае Ерхов сообщил, что США и Евросоюз буквально запугивают турецкие банки, угрожая наказаниями за сотрудничество с Россией. Он отметил, что турецкие кредитные организации перестраховываются, из-за чего возникают трудности с денежными переводами между Турцией и РФ.

В марте ряд турецких бизнесменов заявили, что обратятся в суд из-за угроз со стороны американских чиновников. Представители США грозили им санкциями за сотрудничество с Россией.

В июне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что представители США и Великобритании приезжают в Турцию для встреч с бизнесменами и чиновниками, в ходе которых грубо угрожают им. Представитель Кремля подчеркнул, что речь идёт о беспрецедентном давлении, но Россия и Турция обязательно найдут обходные пути.