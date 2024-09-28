Анкара, 28 сентября, 2024, 17:02 — ИА Регнум. Западные страны охвачены маниакальной идеей отменить русскую культуру и традиции, поэтому применяют откровенные угрозы и шантаж. Об этом посол России в Турции Алексей Ерхов заявил 28 сентября на Страновой отчётно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции, проходящей в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что встреча проходит в крайне непростой международной обстановке, на фоне постоянных призывов со стороны представителей недружественных государств о нанесении России стратегического поражения.

«Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции. На смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии приходит язык ненависти, шантажа и откровенных угроз», — сказал Ерхов.

Следствие оголтелой русофобии — открытая агрессия, применение террористических методов против России и её граждан. С этим молчаливо соглашаются хозяева киевского режима, а отдельные воинствующие политиканы позволяют себе восторженные возгласы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ерхов рассказал, что турецкие бизнесмены, работающие с Россией, сталкиваются с угрозами, давлением и неприкрытым шантажом со стороны Запада.