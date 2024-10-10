Москва, 10 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР, киноактёра, режиссёра и сценариста Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопившейся жидкости в головном мозге. Об этом пишет «Газета.Ru».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Василий Ливанов

Отмечается, что врачи ввели актёра в кому с целью избежать отёка мозга. Так, в коме организм сможет восстановиться, надеются врачи.

Вместе с этим, говорится в публикации, у артиста в ходе последнего обследования выявили признаки онкологического заболевания.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Ливанова госпитализировали с инсультом. Состояние здоровья актёра ухудшилось ещё 29 сентября, бригада скорой помощи доставила его в НИИ имени Н. Склифосовского. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ливанову провели ангиографию и удалили тромб. Отмечалось, что у актёра это уже третий инфаркт мозга.

Также сообщалось, что у Ливанова во время операции произошла остановка сердца. Ливанов остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации неврологического отделения НИИ имени Склифосовского, рассказали в учреждении 6 октября.

Позже стало известно, что у актёра выявлено опасное поражение мозга из-за недостаточно высокого уровня кислорода в крови, артисту парализовало правую часть тела.

Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в советском телесериале «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона». В 2006 году за эту работу Ливанов был удостоен звания почётного члена ордена Британской империи. Также актёр озвучил целый ряд персонажей известных мультфильмов, в том числе Карлсона и Крокодила Гену.