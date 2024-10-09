Тель-Авив, Израиль, 10 октября, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило в течение дня свыше 300 снарядов в сторону Израиля, из них до территории еврейского государства долетели более половины. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

Иван Шилов ИА Регнум ПВО Израиля

«По состоянию на 23:00 мск сегодня террористическая организация «Хезболла»… выпустила около 360 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля», — уточнили в ЦАХАЛ.

Из указанного количества около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу, продолжила пресс-служба армии.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ ликвидировала Хашема Сафиеддина, который был преемником лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, заявил 8 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Также были уничтожены тысячи террористов. На данный момент «Хезболла» слабее, чем когда-либо «за многие годы», добавил он.

Объект израильской военной разведки 7 октября подвергся ракетному удару со стороны «Хезболлы». Ракеты были выпущены по базе «Гнилот» подразделения военной разведки 8200, расположенной на окраине Тель-Авива. Ливанская группировка заявила о готовности и дальше защищать страну от агрессии Израиля.

В этот же день ВВС Израиля совершили крупнейший авианалёт на южный Ливан, в результате которого за час было атаковано 120 объектов «Хезболлы». В операции принимали участие 100 израильских самолётов.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля объявила о начале проведения ограниченной наземной операции в приграничных районах на юге Ливана с задействованием ВВС и артиллерии. Согласно заявлению, в рамках операции, получившей название «Стрелы севера», были предусмотрены локальные и целенаправленные рейды против объектов «Хезболлы». Позднее ЦАХАЛ объявила о мобилизации четырёх резервных бригад для выполнения задач на северном направлении.