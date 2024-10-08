Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2024, 20:26 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала Хашема Сафиеддина, который был преемником лидера шиитской ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency Беньямин Нетаньяху

«Израиль уничтожил возможности «Хезболлы». Мы уничтожили тысячи террористов, включая самого Насраллу, а также его преемника и преемника его преемника», — сказал Нетаньяху в видеообращении, его слова приводит издание The Times of Israel.

Нетаньяху также заявил, что на данный момент «Хезболла» слабее, чем когда-либо «за многие годы».

28 сентября израильская армия заявила о ликвидации лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту. Представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер заявил, что Израиль охотился за Насраллой, потому что «он создавал огромный арсенал оружия», в том числе 200 тыс. ракет и беспилотников, для войны с ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ заявила о ликвидации командующего ракетным подразделением ливанского движения «Хезболла» Мухаммеда Али Исмаила на юге Ливана, а также других командиров.

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Ливан отомстит Израилю за убийство Насраллы, а представители палестинского движения ХАМАС пообещали составить единый фронт с «Хезболлой».

Как передавало ИА Регнум, МИД РФ ранее заявил, что Россия решительно осуждает убийство Насраллы и призывает к незамедлительному прекращению боевых действий.