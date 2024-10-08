Бейрут, 8 октября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. База израильской военной разведки под Тель-Авивом подверглась ракетному удару со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла».

ИА Регнум «Хезболла», армия Израиля

В Telegram-канале пресс-служба движения уточнила, что операция проводилась 7 октября.

Ракеты были выпущены по базе «Гнилот» подразделения военной разведки 8200, расположенной на окраине Тель-Авива. Ливанская группировка заявила о готовности и дальше защищать страну от агрессии Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 октября ВВС Израиля совершили крупнейший авианалёт на южный Ливан, в результате которого за час было атаковано 120 объектов «Хезболлы». В операции принимали участие 100 израильских самолётов.

В этот же день две больницы в Бейруте приостановили свою работу из-за атак ВВС Израиля. По данным телеканала Al Mayadeen, на южный пригород Бейрута совершили 15 авианалётов, израильская авиация подвергла бомбардировке установленные на территории медучреждения палатки, в которых нашли убежище перемещённые лица. Израильские военные атаковали южный пригород Бейрута, так как, по сведениям ЦАХАЛ, там якобы находятся командные центры, объекты, связанные с разведданными «Хезболлы», и другая инфраструктура шиитского движения.