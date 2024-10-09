Москва, 9 октября, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле завершились, сообщил белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

Официальное интернет-представительство президента России

«4 часа 10 минут общались лидеры», — сказано в сообщении.

Лукашенко 7 октября прибыл в Москву на саммит лидеров СНГ. В своём выступлении на этой встрече он призвал страны СНГ совместно выступить против незаконных западных экономических санкций.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Путин провёл переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля. Также в числе тем были итоги саммита СНГ и экономические вопросы.

В ходе переговоров с Путиным Лукашенко отметил, что Запад не смог достичь своей цели по «удушению» России и Белоруссии, заявил, что всегда будет стоять на страже интересов России и Белоруссии, и назвал Минск надёжным союзником Москвы.

В этот же день Путин вручил Лукашенко высшую награду России — орден святого апостола Андрея Первозванного. Лукашенко поблагодарил за награду и заявил, что рассматривает её как признание заслуг всего белорусского народа. Церемония вручения состоялась после завершения официальной части переговоров, затем Путин и Лукашенко продолжили общение.