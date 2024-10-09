Москва, 9 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 октября заявил, что республика очень ценит поддержку России и никогда не отворачивалась от Москвы.

РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь

«Белорусы видят и очень ценят ту поддержку, которую вы нам оказываете. Нас много раз ставили перед выбором, но мы никогда, подчеркиваю, никогда не отворачивались от России», — сказал Лукашенко после вручения ему президентом России Владимиром Путиным ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Белорусский лидер назвал республику надёжным союзником России. Он также заявил, что белорусы никогда не подводили россиян и впредь не подведут. Лукашенко напомнил, что две братские страны вместе ведут борьбу за справедливый мир.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Путин провёл переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля.

Также Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую награду России — орден святого апостола Андрея Первозванного. Церемония вручения состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца.