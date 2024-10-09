Москва, 9 октября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко днём 9 октября начали переговоры в Кремле, сообщила пресс-служба главы российского государства.

Александр Щербак/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Отношения двух стран характеризуются «значительной» динамикой, торгово-экономические связи РФ и Белоруссии развиваются хорошими темпами, отметил Путин в начале встречи.

«Динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами. По нашей статистике, объём товарооборота — 46,5 млрд долларов», — сказал президент России.

В повестке встречи Путина и Лукашенко — обсуждение актуальных вопросов развития отношений стратегического сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 7 октября прибыл в Москву на саммит лидеров СНГ. В своём выступлении он призвал страны СНГ совместно выступить против незаконных западных экономических санкций. В ходе визита президенту Белоруссии вручат высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного.