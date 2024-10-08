Москва, 8 октября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Страны СНГ должны вместе выступить против незаконных экономических санкций, заявил 8 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент Белоруссии Александр Лукашенко

В своём выступлении на заседании совета лидеров СНГ в узком составе в Москве Лукашенко отметил глубочайший кризис системы международных отношений, передаёт белорусское информагентство «Белта».

«Важно вместе выступать против незаконных односторонних экономических ограничений. Они сегодня касаются не только Белоруссии и России. Под угрозой вторичных санкций находятся фактически все страны Содружества», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии призвал коллег укреплять международный статус СНГ, противодействовать насаждению чуждых экстремистских идеологий, добиваться достижения технологического суверенитета на пространстве СНГ, а также продвигать и культивировать систему ценностей содружества.

Как передавало ИА Регнум, ранее Лукашенко называл введённые Западом против республики санкции незаконными, беспрецедентными и фашистскими. Он отметил, что Белоруссия выбрала правильный путь, сделав продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики, и назвал тружеников села опорой страны.