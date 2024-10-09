Москва, 9 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко высшую награду России — орден святого апостола Андрея Первозванного.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Церемония вручения состоялась в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Лукашенко поблагодарил Путина за награду.

«Рассматриваю её как признание заслуг всего белорусского народа, последовательно укрепляющего единство с нашей братской Россией. Для нашей страны Россия всегда была и будет больше, чем соседнее государство», — сказал президент Белоруссии.

Орден Андрея Первозванного — старейшая награда России, он был учреждён Петром I в 1698 году. Первым кавалером ордена стал в 1699 году дипломат Фёдор Головин.

В 1998 году орден был восстановлен как высшая награда России. Первым кавалером ордена после его восстановления стал академик Дмитрий Лихачёв.

Как передавало ИА Регнум, Лукашенко 7 октября прибыл в Москву на саммит лидеров СНГ. В своём выступлении он призвал страны СНГ совместно выступить против незаконных западных экономических санкций.

9 октября Путин провёл переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля.