Москва, 7 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко удивился форме приветствия российского дипломата, который обратился к нему словами «Ваше превосходительство».

РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

Лукашенко 7 октября прибыл в Москву для участия в саммите СНГ и встречи с президентом России Владимиром Путиным. Видео встречи президента Белоруссии в аэропорту было опубликовано Telegram-каналом «Пул Первого».

«Какое «превосходительство», где ты это видел?» — ответил Лукашенко дипломату.

Встречавшие президента Белоруссии поприветствовали его от имени Путина. Лукашенко в ответ выразил благодарность.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 октября Лукашенко, поздравляя Путина с днём рождения, назвал глубокое понимание президентом РФ исторической миссии России и личную ответственность за судьбу народа и Отчизны надёжным залогом укрепления российской государственности и суверенитета.

Путин в свой день рождения проведёт неформальную встречу с лидерами, прибывшими в Москву для участия в Совете глав государств СНГ, рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

9 октября президенты России и Белоруссии проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы развития отношений сотрудничества и союзничества, сообщила в свою очередь пресс-служба Кремля. Кроме того, Лукашенко вручат высшую государственную награду России — орден Андрея Первозванного.