Москва, 9 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Темпы экономического роста в новых регионах России зависят в том числе от состояния дорог, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Сергей Аверин/РИА Новости

«В новых российских регионах для ускорения темпов экономического развития и расширения кооперационных связей необходимо обеспечить качественное изменение транспортно-логистической составляющей. В том числе важно привести в порядок дороги Донбасса, граничащие с другими субъектами», — приводит слова вице-премьера сайт правительства РФ.

По его словам, было отремонтировано 30 км одной из основных автомобильных магистралей ДНР — трассы от Докучаевска до Старобешева, поэтому теперь обеспечен комфортный выезд на трассу федерального значения Р-150 Белгород — Старобельск — Луганск — Донецк — Мариуполь. Уточняется, что отремонтированная дорога создаст удобства для передвижения в направлении пунктов пропуска Успенка и Шрамко на границе с Ростовской областью.

«На объектах в ЛНР трудятся порядка 500 человек и задействовано свыше 250 единиц техники. Сейчас они обновляют трассу Знаменка — Луганск — Изварино. На данный момент близятся к завершению работы на участке от села Самсоновка до посёлка Изварино. Также завершаем обновление 23 км автодороги Райгородка — Славяносербск — Михайловка, связывающей федеральную трассу Р-150 с региональной на участке от Луганска до Лисичанска», — приводятся в публикации слова председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Хуснуллин назвал сроки строительства сети автодорог вокруг Азовского моря. По его словам, в 2024 году будет полностью построена часть до Керченского моста. 20 сентября стало известно, что проект потребует финансирования в 600 млрд рублей до 2030 года.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 ноября 2023 года сообщил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым. Дорога в том числе пройдёт по территории Запорожской области. По его словам, это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху. Балицкий уточнил, что железная дорога пройдёт от Акимовки до Ростова-на-Дону через Бердянск и Мариуполь. По его словам, существующая железная дорога устарела, а возведение новой существенно отразится на развитии экономики региона.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта на праздничном концерте к 10-летию воссоединения Крыма с Россией на Красной площади пообещал, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. По словам российского лидера, это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста.