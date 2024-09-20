Москва, 20 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Строительство четырехполосной автодороги вокруг Азовского моря протяженностью 1,4 тыс. км потребует финансирования в размере до 600 млрд рублей до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в пятницу, 20 сентября.

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

«У нас все участки определены. Мы сейчас в рамках реализации проекта «Инфраструктура для жизни» уточняем планы. Идёт бурное обсуждение с учётом тех средств, которые у нас есть. Мы приведем в нормативное состояние эти дороги через ремонт, на отдельных участках у нас, например обход Мариуполя, обход Новоазовска, видим расширение до четырёх полос. Средства большие. Цифры измеряются в порядка 500–600 млрд рублей. Это программа до 2030 года», — сообщил вице-премьер.

Как ранее указывал Хуснуллин, вокруг Азовского моря планируется построить новую скоростную трассу со съездами к берегу, наподобие «Тавриды» в Крыму.

Кольцо сейчас проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, пролегает по крымскому побережью и замыкается в Ростовской области.

Он также добавил, что в рамках пятилетнего плана развития ведётся работа и над другими дорогами Азово-Черноморского кластера.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Хуснуллин назвал сроки строительства сети автодорог вокруг Азовского моря. По его словам, строительство дороги М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также обход Краснодара завершится в 2023 году, в конце текущего года — часть участка от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году будет полностью построена ещё часть до Керченского моста.