Москва, 17 марта, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Дорожная сеть вокруг Азовского моря будет замкнута в кольцо до конца 2024 года, заявил 17 марта заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

По его словам, строительство дороги М-4 «Дон» с обходом Аксая, а также обход Краснодара завершится в 2023 году, в конце текущего года — часть участка от Краснодара до Керченского моста. В 2024 году будет полностью построена ещё часть до Керченского моста.

«Четырёхполосная новая дорога. Таким образом, мы Азовское море полностью возьмём в автомобильное кольцо», — сказал вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что в 2022 году удалось отремонтировать порядка 386 км дорог вдоль побережья Азовского моря на территории новых российских регионов.

Все показатели по развитию дорожной сети в Крыму и Севастополе перевыполнены, в ближайшее время стартуют работы по программам строительства на 2024 год, заключил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Хуснуллина, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будет сформирована сеть федеральных трасс. В текущем году 1039 км получат статус федеральных автодорог.