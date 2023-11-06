Мелитополь, 6 ноября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Стартовало строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, пройдёт в том числе по территории Запорожской области. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Лев Федосеев/ТАСС

«Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдёт строительство», — приводит «РИА Новости» слова Балицкого.

Глава региона добавил, что это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Коме того, существующая железная дорога устарела, уточнил Балицкий. Он отметил, что возведение новой железной дороги существенно отразится на развитии экономики региона.

«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землёй. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но ещё и сегодня мост является объектом повышенной опасности», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, в августе ВСУ обстреляли посёлок Криничная в пригороде Макеевки в ДНР, в результате чего повредили железнодорожное полотно.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о попытке ВСУ уничтожить железную дорогу из Крыма в Херсон. Российская ПВО сбила украинские ракеты, но он отметил, что обломки одной из них повредили будку обходчика и контактную линию. Позднее повреждения устранили.

Сальдо указал, что ВСУ вновь использовали тактику обстрела гражданской инфраструктуры и специально устроили очередную провокацию прямо перед открытием железнодорожного движения на маршруте Геническ — Джанкой.

В июле первая партия железной арматуры и металлических профилей, произведённых на металлургических комбинатах Донецкой и Луганской Народных Республик, отправлена из Мариупольского морского торгового порта в порт Ростова-на-Дону. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, это первый подобный груз. Прежде в порт Мариуполя только доставляли строительные материалы из других субъектов Российской Федерации, а теперь и новые регионы начинают поставлять свою продукцию на российский рынок.