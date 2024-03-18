Москва, 18 марта, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Об этом он заявил на праздничном концерте к 10-летию воссоединения Крыма с Россией на Красной площади.

Михаил Терещенко/ТАСС

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Путин рассказал, что утром получил доклад о восстановлении железной дороги, идущей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

«Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет ещё одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — сказал Путин.

В ходе обращения к россиянам он отметил, что Крым не только стратегически важная территория, но прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. При этом Путин указал, что путь домой для Крыма оказался менее трагичным, чем у Донбасса и Новороссии.

18 марта 2024 года исполнилось 10 лет с момента воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года состоялся референдум, на котором 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев в частности высказались за вхождение полуострова в состав страны, и 18 марта 2014 года Путин и руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении в состав России, согласно которому всех жителей полуострова признали россиянами, если они не написали противоположное заявление.

27 февраля 2015 года Госсовет Крыма внёс изменения в закон о праздниках и памятных датах, установив 18 марта официальным праздником, выходным днём и ежегодным Днём воссоединения.

Украина и страны Запада не признали итоги референдума, несмотря на строгое соответствие волеизъявления крымчан международному праву, но Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков 18 марта отметил, что Крым и де-юре, и де-факто — это неотъемлемая часть России.