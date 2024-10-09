Москва, 9 октября, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Руководству США, вероятно, стоит переключиться с мировых проблем на преступную группировку «вурдалаков», системно занимавшуюся растлением детей, и разобраться с этой проблемой. Об этом представитель МИД России Мария Захарова заявила в опубликованном 8 октября интервью RT.

Сергей Гунеев/РИА Новости Мария Захарова

По её словам, скандальный рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, был частью целой системы. Его мероприятия, его якобы селебрити-окружение — это сотни или тысячи людей, занятые в обслуживании.

«И это всё в стране, напичканной камерами, у которой слежение через онлайн-возможности идёт в круглосуточном режиме, всё это — вокруг детей, которых насиловали и растлевали», — сказала Захарова.

Дипломат не исключила, что история с P. Diddy может повторить секс-скандал с островом финансиста Джеффри Эпштейна, «которого то сажали, то отпускали». Она предложила Соединённым Штатам ненадолго «оторваться от мировых проблем, оставить Россию», забыть свой пафос и обратить внимание на самих себя.

Захарова уверена, что многие, в том числе в Белом доме, знали о том, что творил с людьми рэпер.

Как сообщало ИА Регнум, американскому рэперу P. Diddy, арестованному 17 сентября, предъявлены обвинения в насилии и торговле людьми. По меньшей мере 120 человек планируют обратиться в суд с исками в отношении Комбса. Эти люди утверждают, что подвергались насилию и эксплуатации, некоторые из них на тот момент были несовершеннолетними. Ожидается, что большинство исков будет подано в Нью-Йорке и Калифорнии.