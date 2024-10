Нью-Йорк, США, 2 октября, 2024, 05:40 — ИА Регнум. Как минимум 120 человек планируют подать в суд иски в отношении американского рэп-исполнителя Шона Комбса, выступающего под псевдонимом P. Diddy. Об этом 1 октября сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на его адвоката.

Иван Шилов ИА Регнум P. Diddy

«Более 100 человек, включая тех, кто на тот момент был несовершеннолетним, планируют подать иски против Шона Комбса, утверждая, что он… подвергал их сексуальному насилию и эксплуатации», — говорится в сообщении.

Как указал адвокат рэп-исполнителя Тони Базби, иски планируют подать 60 мужчин и 60 женщин, которые, как они утверждают, подвергались насилию и эксплуатации. Из них 25 были несовершеннолетними. Ожидается, что большинство исков будет подано в Нью-Йорке и Калифорнии.

По словам адвоката, случаи сексуального насилия происходили с 1991 года. В некоторых случаях жертвам давали напитки, в которые, как они подозревали, были подмешаны вещества.

Сам Шон Комбс отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября стало известно, что суд в Нью-Йорке арестовал рэп-исполнителя в его гостиничном номере по обвинению в насилии и торговле людьми. Все пункты обвинительного заключения на данный момент неизвестны. С прошлого года Комбса неоднократно обвиняли в насилии и шантаже.

Комбс начал выступать в 1990-х годах и в 1997 году выпустил первый альбом No Way Out, который принёс ему известность и премию в области музыки Grammy. По данным журнала Forbes, состояние музыканта составляет около 1 млрд долларов.