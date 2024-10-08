Москва, 9 октября, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала своё отношение к скандалу, связанному с музыкантом Шоном Комбсом, выступающим под псевдонимом P. Diddy. По её мнению, всё, что творил с людьми рэпер, было известно многим, в том числе в Белом доме.

Цитата из клипа Diddy и Nicole Scherzinger на песню Come To Me P. Diddy

В интервью RT Захарова подчеркнула, что цель России, Китая и всех, кто осознаёт происходящее в мире, — выработать невосприимчивость к насаждению чудовищных ценностей и антикультуры, необходимо сформировать «иммунитет».

«Этого не могли не знать в полиции, этого не могли не знать в ФБР, этого не могли не знать в Белом доме — это знали все», — сказала российский дипломат.

Мария Захарова также заявила, что о беспределе Шона Комбса кто-то боялся говорить, а кто-то хотел приберечь информацию для подходящего, «правильного» момента. Речь идёт о многих голливудских персонах, которые были замешаны в преступлениях, имели отношение к педофилии, а не просто были замешаны «в неприличном поведении».

«Они друг друга каким-то образом покрывали, обслуживали, общались и так далее», — заключила представитель МИД.

Захарова добавила, что Соединённым Штатам пора уже дома у себя навести порядок.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 120 человек планируют подать в суд иски в отношении Шона Комбса, 1 октября написало издание Los Angeles Times со ссылкой на его адвоката Тони Базби. Иски планируют подать 60 мужчин и 60 женщин, которые, как они утверждают, подвергались насилию и эксплуатации. Из них 25 были несовершеннолетними. Ожидается, что большинство исков будет подано в Нью-Йорке и Калифорнии.

По словам адвоката, случаи сексуального насилия происходили с 1991 года. В некоторых случаях жертвам давали напитки, в которые, как они подозревали, были подмешаны вещества.

Рэпер отрицает какие-либо обвинения в свой адрес.

16 сентября суд в Нью-Йорке арестовал рэп-исполнителя в его гостиничном номере по обвинению в насилии и торговле людьми. Все пункты обвинительного заключения на данный момент неизвестны. С прошлого года Комбса неоднократно обвиняли в насилии и шантаже.

Комбс начал выступать в 1990-х годах и в 1997 году выпустил первый альбом No Way Out, который принёс ему известность и премию в области музыки Grammy. По данным журнала Forbes, состояние музыканта составляет около 1 млрд долларов.