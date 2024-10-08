Берн, 9 октября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. Российские дипломаты в Швейцарии напомнили местным журналистам, что нарушение границы РФ не останется без последствий, имея в виду несколько репортажей из города Суджи во время атаки ВСУ. Об этом говорится в опубликованном заявлении посольства в Берне.

Иван Шилов ИА Регнум Швейцария, шпион

В дипмиссии заявили, что журналист Курт Пельда не обращался ни в посольство России в Берне, ни в генеральное консульство России в Женеве, ни в МИД России, чтобы получить визу и аккредитацию для работы на российской территории в качестве журналиста.

«Он сознательно нарушил правила пересечения государственной границы иностранного государства», — сказано в заявлении.

В посольстве акцентировали, что у сотрудников СМИ нет каких-либо особых привилегий, которые позволяли бы им нелегально пересекать государственную границу.

«Права журналистов всегда сопряжены с обязанностями. Если вы сознательно идёте на нарушение закона, то будьте готовы к ответственности за это. И это касается не только Курта Пельды», — добавили в ведомстве.

Журналистка швейцарской газеты «20 минут» Анн Гюнтер и Курт Пельда прибыли с украинскими военными в город Суджу, чтобы сделать репортаж. Также был установлен и новозеландский журналист Тома Матча.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября ФСБ РФ возбудила ещё два уголовных дела против журналиста швейцарского издательского холдинга СН Media Курта Пельды и журналиста французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент за незаконное проникновение на территорию Курской области вместе с ВСУ. В общей сложности фигурантами подобных дел стали уже 14 иностранных журналистов.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, репортёров сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, с целью выдавать не соответствующую действительности информацию в регионе.

Вторжение украинских формирований в приграничье Курской области преследовало цель спровоцировать непропорционально жёсткий ответ со стороны России. Атака боевиков снова показала преступную сущность киевского режима, подчеркнул 4 октября директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.