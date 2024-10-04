Астана, 4 октября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вторжение украинских формирований в приграничье Курской области преследовало цель спровоцировать непропорционально жесткий ответ со стороны России. Об этом 4 октября заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Бортников отметил, что атака украинских боевиков на курское приграничье снова показала преступную сущность киевского режима.

«Никак не облегчая положение ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, военный спецназа «Ахмат» армии России с позывным Москва 4 октября рассказал, что украинские военные размещают военную технику и оружие в жилых массивах временно захваченных ими населённых пунктов под Суджей. По его словам, ВСУ отводят часть сил с участка в районе Суджи, однако имеется информация, что противник хочет ввести сюда новые резервы.

Журнал Forbes 2 октября написал, что Киев использовал для вторжения в приграничные районы Курской области свои лучшие танковые подразделения с боевыми машинами шведского или немецкого производства Strv 122 или Leopard 2A6. Отмечалось, что это привело к серьёзным последствиям для обороны украинских боевиков на других участках фронта, где они остались без жизненно важных подкреплений.

Украинские формирования начали вторжение в Курскую область утром 6 августа. Армия России остановила их продвижение в приграничье и не позволила ВСУ пройти вглубь региона. Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 сентября рассказал, что российские военные уверенно выжимают украинские формирования из приграничных районов Курской области.