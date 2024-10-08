Вашингтон, 8 октября, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Часть сотрудников команды кандидата в президенты США Камалы Харрис хотели бы, чтоб действующий президент страны Джо Байден подольше оставался за рубежом, чтобы не мешать предвыборной компании, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Global Look Press/CNP/AdMediaCNP/AdMedia

«Никто из команды Харрис не опечален тем, что Байден проведёт целую неделю за рубежом. Некоторые из них хотели бы, чтобы он провёл там больше времени», — отмечено в публикации.

Уточняется, что Байден будет находиться с визитом в Анголе и Германии. Согласно материалу, радость помощников Харрис обусловлена тем, что действующий президент в своё отсутствие не будет перетягивать на себя внимание и мешать проведению предвыборной кампании.

Также отмечается, что Харрис как вице-президент вынуждена следовать курсу Байдена, несмотря на то, что в своей кампании продвигает иную политику.

Выборы состоятся уже 5 ноября и, по информации телеканала, многие члены Демократической партии США сильно сомневаются в том, что Харрис успеет набрать обороты и занять уверенную позицию за столь короткий срок.

Портал Axios 4 октября сообщил, что действующий президент США Джо Байден признаёт свою непопулярность среди американцев и потому с готовностью отказывается от участия в предвыборных мероприятиях кандидата Камалы Харрис. Уточнялось, что некоторые из союзников действующего президента США отметили, что в последнее время он стал стареть быстрее обычного из-за связанного с его работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера.

5 октября миллиардер Илон Маск выступил на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Предприниматель предположил, что предстоящие президентские выборы станут самыми важными в истории США, а в случае победы на них кандидата от Демпартии в стране запретят свободу слова и выбора.

В ходе этого же предвыборного мероприятия кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что США превратились в мире в посмешище и это необходимо изменить. Он также пообещал в случае победы изменить эту ситуацию, создав условия для открытия лучших образовательных учреждений, закрыв границы для нелегальных мигрантов и построив страну, которую можно уважать.

7 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России безразлично, чем закончатся президентские выборы в США, ведь в Вашингтоне сложился «двухпартийный консенсус» относительно противостояния с РФ. Новому президенту стоило бы сосредоточиться на внутренних проблемах страны, такой точки зрения, по всей видимости, придерживаются и американские избиратели, добавил дипломат.