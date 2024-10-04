Вашингтон, 4 октября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В частных беседах действующий президент США Джо Байден признаёт, что он непопулярен среди американцев и потому готов отказаться от участия в предвыборных мероприятиях вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис. Об этом 4 октября написал портал Axios.

White House/Global Look Press

«За закрытыми дверями Байден признался помощникам, что он непопулярен и он сделает всё, что, по мнению команды Харрис, поможет ей выиграть, в том числе не будет принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые из союзников действующего главы Белого дома уверены, что в течение последнего времени он стал стареть быстрее обычного из-за связанного с его работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера.

По словам авторов материала, большую часть времени после выхода из предвыборной гонки Байден не участвует в публичных мероприятиях. При этом ограниченность графика президента США является причиной того, что его помощникам трудно организовать такие мероприятия, даже которые если бы они могли принести пользу Демпартии.

По информации сервиса Google Trends, за последние два месяца число запросов в интернете по Байдену стало минимальным за всё его время нахождения на посту главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Глава Белого дома объяснил, что принял такое решение в интересах партии и США. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп прокомментировал выход действующего американского лидера из гонки, назвав своего бывшего политического оппонента худшим президентом в истории страны.

Байден является самым возрастным в истории США президентом и за время пребывания на посту главы Белого дома много раз спотыкался, падал, путался, допускал оговорки, а также испытывал трудности с формулированием мыслей и фраз. При этом заменившая его в качестве кандидата от демократов Харрис критикует Трампа как старейшего претендента на этот пост.

В конце августа американская исследовательская компания Morning Consult опубликовала очередной ежемесячный рейтинг одобрения политики мировых лидеров. Его результаты оказались неутешительными для лидеров западных стран, Так, антирейтинг Байдена составил 67%, политику президента Франции Эммануэля Макрона не одобряют 77% респондентов, а действиями канцлера ФРГ Олафа Шольца недовольны 78% опрошенных.