США, 6 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что США превратились в посмешище, и это необходимо изменить. С таким заявлением он выступил 5 октября в ходе предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания.

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«Весь мир уважал нас. Они уважали нас больше, чем когда-либо, а теперь смеются над нами. Мы не можем этого допустить», — указал политик-республиканец.

По словам Трампа, в случае победы на предстоящих выборах он изменит ситуацию, создаст условия для открытия лучших образовательных учреждений, закроет границы для нелегальных мигрантов и построит страну, которую можно уважать.

Он подчеркнул, что считает главной угрозой для Соединённых Штатов не Россию, Китай или КНДР, а действующую демократическую администрацию, поскольку, по его мнению, самые опасные угрозы исходят изнутри.

Как передавало ИА Регнум, на митинге Трампа в Пенсильвании также выступил американский предприниматель и генеральный директор компании SpaceX Илон Маск. В ходе своей речи миллиардер выразил мнение, что политик-республиканец должен одержать победу на выборах, чтобы сохранить конституцию и демократию. Он также призвал американцев убеждать своих знакомых участвовать в электоральном процессе.

В Батлере, где состоялось мероприятие в рамках предвыборной кампании Трампа, в июле на политика было совершено покушение, приведшее к гибели одного человека и ранению ещё двоих. Сообщалось, что Секретная служба США усилила меры безопасности и направила сотни своих агентов и сотрудников местных правоохранительных органов для охраны Трампа.