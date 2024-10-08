Дублин, 8 октября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Немецкие танки Leopard не повлияли на результат боевых действий в зоне СВО, а их репутация была существенно подорвана, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X 8 октября.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Трофейный немецкий танк Leopard 2, захваченный российскими военнослужащими в ходе спецоперации

«Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально», — написал он в посте.

Журналист также прикрепил видео, на котором очередной немецкий танк горит после поражения российскими войсками.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин совместно с Данией и Нидерландами намерен как можно быстрее отправить Киеву дополнительную партию из 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.

18 сентября военкор Александр Коц сообщил, что российские военные впервые столкнулись с немецким танком Leopard в приграничных районах Курской области, куда вторглись ВСУ в августе. Он отметил, что на бронетехнику нанесены кресты, как на танках нацистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

Немецкий журналист Юлиан Рёпке на следующий день заявил, что не понимает, как командование украинской армии допустило потерю танка Leopard 2A5 в Курской области. По его словам, этого не могут объяснить и военные ВСУ, с которыми он общался.

Ранее в испанской газете El País писали, что, по данным украинских спецслужб, переданные Киеву западные танки Leopard бесполезны на фронте, учитывая господство российской армии в воздухе.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.