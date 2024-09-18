Курск, 18 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Российские военные впервые с момента нападения украинской армии на Курскую область столкнулись с танком Leopard, который НАТО поставило ВСУ, заявил 18 сентября военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Танк Leopard

«Немецкие танки с крестами на бортах, как и 81 год назад, рвутся к Курску. Прямо по костям своих предшественников», — отметил Коц.

Украинские вооружённые формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные не дали ВСУ прорваться вглубь российской территории и сейчас вытесняют противника из приграничья.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны опубликовало 18 сентября сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области. Ведомство сообщило, что за сутки российские военные уничтожили 23 единицы бронетехники, включая два танка. Один из подбитых на курском направлении танков — Leopard немецкого производства.

Российские военные подбили первый Leopard ВСУ в осенью 2023 года. В начале декабря удалось захватить первый трофейный немецкий танк, брошенный украинскими военными при отступлении.