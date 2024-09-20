Курск, 20 сентября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что не понимает, каким образом командование Вооружённых сил Украины допустило потерю танка Leopard 2 в Курской области. Об этом он написал 19 сентября на своей странице в социальной сети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Я не понимаю. Большинство украинских военных, с которыми я разговаривал, тоже. Но, возможно, нам это и не нужно», — заявил журналист.

Рёпке уточнил, что уничтоженная боевая машина — основной боевой танк Leopard 2 модификации 2A5, который киевскому режиму поставила Швеция.

18 сентября Министерство обороны России сообщило об отражении четырёх попыток ВСУ прорваться в приграничье Курской области. Российские военные уничтожили до 70 украинских боевиков, два танка, в том числе один Leopard, две боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, а также восемь ББМ и одно артиллерийское орудие.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times признало, что дорогостоящие западные танки, такие как Abrams и Leopard, оказались уязвимы перед дешёвыми FPV-дронами, способными поражать боевые машины в наименее прикрытую бронёй верхнюю часть. По словам авторов материала, это может обернуться изменением подхода к использованию танков в будущих вооружённых конфликтах.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что никакие современные западные вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия и военной техники киевскому режиму только подтверждают участие стран Североатлантического альянса в конфликте.